Merzifon'da Otobüs Kazası: 46 Yaralı - Son Dakika
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Merzifon'da Otobüs Kazası: 46 Yaralı

16.07.2026 07:18
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs devrildi, 2'si ağır 46 kişi yaralandı. Adli tahkikat başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 46 kişi yaralandı.

Amasya Valiliği, Gümüşhacıköy-Merzifon karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaza bugün sabaha karşı saat 04.20'de meydana geldi. İçerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan çift katlı bir şehirlerarası yolcu otobüsü, D/100-17 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere sevklerinin tamamlandığı belirtildi.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın başlatıldığı vurgulanırken, "Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merzifon, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merzifon'da Otobüs Kazası: 46 Yaralı - Son Dakika

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