Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit\'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Ordu'da Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında, belediyede temizlik görevlisi olan 27 yaşındaki kadına birde fazla cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 16 Mayıs 2024 tarihinde Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Koçyiğit'in kendisine belediye binasının deposunda cinsel saldırıda bulunduğunu belirten mağdur kadın ifadesinde, "Cinsel saldırılara son verebilmek ve delil oluşturabilmek için Koçyiğit'in depoya geldiği 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek Koçyiğit'in elini ısırarak karşı koyduğunu da" söyledi.
6 Ocak 2025 tarihinde Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, "Herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit'in "zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat'ta görülen ilk duruşmada mağdur kadın, şikayetten vazgeçmesi halinde kendisine lüks araba teklifinde bulunulduğunu söyledi. Başkan Koçyiğit ise mahkemede yine kadının rızası olduğunu iddia etti.
Savcı ise mütalaasında Koçyiğit'in tutuklanmasını istedi. Mütalaada, "Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamaya yönelik inkarda bulunmuş ise de herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı… Ayrıca kovuşturmanın bu aşamasında sanığın mağdurun üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulduğu… Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve mahiyeti bakımından sanığın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.
Ancak hakim, savcının tutuklama talebini kabul etmedi. Koçyiğit'e yönelik yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkemenin 9 Temmuz'daki duruşmasında karar verildi.
Ancak hakim tutuklama talebini reddetti ve Koçyiğit'e yönelik sadece yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi. Cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezada indirime giderek Koçyiğit'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası - Son Dakika
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