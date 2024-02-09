Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

Bozulan metrobüsü tamir etmeye çalıştığı sırada başka bir metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Eyüp Maytalman, hastanede hayatını kaybetti. Maytalman'ın cenazesi Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.

09.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:33
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Bozulan metrobüsü tamir etmeye çalıştığı sırada başka metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden şoför Eyüp Maytalman, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt'ta kılınan cenaze namazı ardından ise defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya götürüldü.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Mevkii'nde bozulan metrobüsünü tamir etmek istediği sırada, başka bir metrobüsün çarpması sonucunda ağır şekilde yaralanan Eyüp Maytalman, saatler sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Maytalman, Esenyurt Hacı Hasan Camisinde kılınan ikindi namazı ile ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi ise kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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