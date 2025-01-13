Metrobüsler Durağı Pas Geçince Vatandaş İsyan Etti

Metrobüsler durağı pas geçince vatandaşlar çileden çıktı
Yola atlayan vatandaşlar metrobüsün önünü kesti
İSTANBUL - Beylikdüzü- Avcılar istikametinde metrobüsler durağı pas geçmeye başladı. Duruma sinirlenen vatandaşlar metrobüsün önünü kesti.
Olay Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta bekleye başladı. Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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