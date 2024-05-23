Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi

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İstanbul'da Şişli- Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Acı olay nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı. Konuya hakkında Metro İstanbul'dan bilgilendirme yapıldı.

İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI

Metro İstanbul açıklamasında, istasyonun geçici olarak kapatılması gerekçesiyle ring seferlerinin yapıldığını duyururken yolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."