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Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 20:06
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Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleli, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verilen binanın yan giriş kısmında genç bir kızın yerde yattığını gördü. Genç kızın yanına giden vatandaşlar, hareket etmediğini fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşları uzaklaştıran polisler olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Polisler, yaptıkları araştırmada şahsın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit etti.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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