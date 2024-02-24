Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu - Son Dakika
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Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan ses geldiğini duyan komşular seferber oldu. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

24.02.2024 08:42  Güncelleme: 08:55
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

SESİ DUYUP HAREKETE GEÇTİLER

Öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana gelen olayda metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlardan kareler;

Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu
Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu
Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu
Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • MERVE baykoç: 10 sene sonra bebeği bulmak için annesi MÜGE ANLIYA çıkar. 75 0 Yanıtla
  • HOÇELİ SELİM: Ağır cezası olsa korkarlar belki bunu yapmaya belki ama Allah'dan korkmayan cezadan hiç korkmaz heralde. 34 0 Yanıtla
  • FATİH ENİŞ: Yani artık şu duruma söylenecek hiç bir söz bulamıyorum.. 29 0 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Sağlık ocakları ücretsiz kılıf dağıtıyor, rahat rahat kullanabilirsiniz.bebegi atmanıza ve hakkınızda adli bir işlem yapılmasına gerek kalmaz... 9 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu - Son Dakika
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