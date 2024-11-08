Mezarlıkta 1100 Gümüş Sikke Bulundu - Son Dakika
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Mezarlıkta 1100 Gümüş Sikke Bulundu

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Mersin'de mezar kazarken kırık küpten 1100 gümüş sikke çıkarıldı. Jandarma durumu müzeye bildirdi.

08.11.2024 13:14
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Mezarlıkta defin yeri kazarken kırılan küpten bin 100 adet gümüş sikke çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, dün trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mezarlıkta 1100 Gümüş Sikke Bulundu - Son Dakika

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