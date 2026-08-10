Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer

Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki mezarlıkta cep telefonu çalan şüpheliler, çaldıkları telefonla 97 bin TL transfer etti.

Adana'da aynı gün içerisinde iki farklı mezarlıkta cep telefonu hırsızlığı yapan şüphelilerin, bir olayın ardından çaldıkları telefon üzerinden 97 bin TL para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ve fotoğraf teşhisiyle belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos günü Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. Remziye A.'ın otomobilinde bulunan cep telefonu kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu çalınan Remziye A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler mezarlığın giriş çıkışındaki güvenlik kameralarında söz konusu şüphelilerin olay yerine geldiği otomobili tespit etti.

Tespitlerin ardından Remziye A.'ya kapkaç olayını gerçekleştiren Poyraz G. ve Yunus Emre K.'ın fotoğrafları gösterilerek teşhis edildi.

Bu sırada Poyraz G. ve Yunus Emre K., bu seferde Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığına gitti. Şüpheliler aynı yöntem ile buradan da bir otomobilde telefon çaldı.

"Çalınan telefondan 97 bin TL transfer"

Buruk Mezarlığı'ndaki olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, mağdurun ek beyanıyla çalınan cep telefonunda bulunan mobil bankacılık uygulaması üzerinden Çiçek Ç.'nin hesabına 97 bin TL para aktarıldığını belirledi.

Gözaltına alınan Çiçek Ç., Emin B., Yunus Emre K. ve Poyraz G.'nin kendisine ait banka hesabını kullandığını belirtti. Emin B., Yunus Emre K. ve Poyraz G.'de yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund’un 5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund'un
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia’dan 1 yıllık dev imza Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan 1 yıllık dev imza
Karşıyaka’ya icra şoku Karşıyaka'ya icra şoku
Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 ölü Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

15:28
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
14:32
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:17:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.