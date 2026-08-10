Mezarlıkta Hırsızlık: 97 Bin TL Transfer

Adana'da aynı gün içerisinde iki farklı mezarlıkta cep telefonu hırsızlığı yapan şüphelilerin, bir olayın ardından çaldıkları telefon üzerinden 97 bin TL para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ve fotoğraf teşhisiyle belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos günü Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. Remziye A.'ın otomobilinde bulunan cep telefonu kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu çalınan Remziye A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler mezarlığın giriş çıkışındaki güvenlik kameralarında söz konusu şüphelilerin olay yerine geldiği otomobili tespit etti.

Tespitlerin ardından Remziye A.'ya kapkaç olayını gerçekleştiren Poyraz G. ve Yunus Emre K.'ın fotoğrafları gösterilerek teşhis edildi.

Bu sırada Poyraz G. ve Yunus Emre K., bu seferde Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığına gitti. Şüpheliler aynı yöntem ile buradan da bir otomobilde telefon çaldı.

"Çalınan telefondan 97 bin TL transfer"

Buruk Mezarlığı'ndaki olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, mağdurun ek beyanıyla çalınan cep telefonunda bulunan mobil bankacılık uygulaması üzerinden Çiçek Ç.'nin hesabına 97 bin TL para aktarıldığını belirledi.

Gözaltına alınan Çiçek Ç., Emin B., Yunus Emre K. ve Poyraz G.'nin kendisine ait banka hesabını kullandığını belirtti. Emin B., Yunus Emre K. ve Poyraz G.'de yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.