Mezarlıkta sefer tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Mezarlıkta sefer tartışması kanlı bitti

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Adana'da mezarlık seferi tartışmasında kavga ayıran kişi öldü, 6 şüpheli tutuklandı.

17.09.2024 10:40
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Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer sıra tartışmasında kavgayı ayıran şahıs hayatını kaybetti

Cinayete karışan 6 şüpheli tutuklanırken, silahı kullandığı öne sürülen şüphelinin "sevip saydığım biriydi, hangi ara oldu anlamadım" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer sıra tartışmasında kavgayı ayırmak isteyen bir kişi öldürülürken 3 kişi de yaralanırken, polisin gözaltına aldığı 6 kişi tutuklandı. Silahlı kullanan şüphelinin," Sevip saydığım biriydi, hangi ara oldu anlamadım" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Olay, 14 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesindeki Akkapı minibüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik ve Onur Nefis arasında mezarlığa ücretsiz sefer sırası tartışması yaşandı.

"Kavgayı ayırmak isterken canından oldu"

Kavgayı gören Metin Zorluer (68), ayırmak için araya girdi. Bu sırada Hakan Keklik (46), kavga yerine pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Metin Zorluer karın ve göğüs bölgesinden yaralanarak kanlar içinde yığıldı. Bu sırada duraktaki diğer şoförlerden Emre S., Volkan V. ile Fethi S.'de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Metin Zorluer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Cinayet polisleri şüphelileri kısa sürede saklanırken yakaladı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan ve silahlı kullanan Hakan Keklik'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri bölgedeki güvenlik kameraların inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri belirledi. Kaçan şüpheliler Hakan Keklik, Cüneyt Keklik (51), Selçuk Keklik (37), Efekan Keklik (19), Recep Nefis ve Onur Nefiz (40)'ı saklandıkları yerde cinayet polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

"Sevdiğim biriydi"

Pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Metin Zorluer'i öldüren Hakan Keklik'in ifadesinde," Böyle olmasını istemezdim. Sevip saydığım biriydi, hangi ara oldu anlamadım. Kendisine ve diğer yaralılar karşı kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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