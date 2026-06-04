Kazada Hayatını Kaybeden Üniversiteli Zehra Eyiol Soma'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kazada Hayatını Kaybeden Üniversiteli Zehra Eyiol Soma'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

04.06.2026 14:40
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mezuniyet hazırlıkları yaptığı öğrenilen genç kızın cenazesinde ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanarak kül olduğu feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Mezuniyet hazırlıkları yaptığı öğrenilen genç kızın cenazesinde ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan üniversite öğrencisi Zehra Eyiol (21), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi Zehra Eyiol'un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Soma'ya getirildi.

Soma Zafer Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Osman Eyiol (50) ve anne Zülfiye Eyiol (44), yakınlarının desteğiyle taziyeleri kabul etti. Acılı baba, kızının çeyizlik yazmasının bulunduğu tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ailenin ikinci büyük acısı

Hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un ablası Esra Eyiol'un (23) yıllar önce kansere yakalandığı, ailenin tedavi süreci nedeniyle uzun süre İzmir'e gidip geldiği ve sonrasında tedavi imkanları nedeniyle İzmir'e taşındığı öğrenildi. Genç kızın ölümüyle birlikte aile ikinci büyük acısını yaşadı.

Final sınavları ve mezuniyet için yola çıkmıştı

Bayram tatilini İzmir'de ailesinin yanında geçiren Zehra Eyiol'un, yaklaşan final sınavlarına girmek ve mezuniyet töreni hazırlıklarına katılmak üzere eğitim gördüğü Alanya'ya dönmek için otobüse bindiği belirtildi.

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla Soma Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarayköy, 3. Sayfa, Denizli, Manisa, Yaşam, Soma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada Hayatını Kaybeden Üniversiteli Zehra Eyiol Soma'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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