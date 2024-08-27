MHP Rize İlçe Başkanı Şaban Kap Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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MHP Rize İlçe Başkanı Şaban Kap Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

MHP Rize İlçe Başkanı Şaban Kap Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

MHP Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, çalıştığı çay fabrikasında tartıştığı mesai arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kap, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Derepazarı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.08.2024 15:21
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında bir önceki gün çalıştığı çay fabrikasında tartıştığı mesai arkadaşı Bayram K. (41) Tarafından evinin altında silahlı saldırıya uğrayan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kap bugün memleketi Derepazarı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kap'ın cenazesine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in yanı sıra MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Rize Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Kap cenazenin ardından Derepazarı ilçesine bağlı Uzunkaya Köyü'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MHP Rize İlçe Başkanı Şaban Kap Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Rize İlçe Başkanı Şaban Kap Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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