Midtown Manhattan'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika
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Midtown Manhattan'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Midtown Manhattan\'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü
29.07.2025 05:13
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New York'taki saldırıda bir polis memuru ve dört sivil hayatını kaybetti; saldırgan intihar etti.

New York'un en işlek bölgelerinden biri olan Midtown Manhattan'da bulunan 345 Park Avenue adresindeki gökdelende yaşanan silahlı saldırı şehri yasa boğdu. NYPD, saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında bir NYPD memuru ile dört sivil yer alırken, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği belirtildi. Saldırının nedeni henüz netleşmezken, federal ve yerel makamlar çok yönlü soruşturma başlattı.

NYPD sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, olayda hayatını kaybeden altı kişiden biri polis memuruydu. Memurun ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Üç üst düzey kolluk kuvveti yetkilisi, ölen memurun kimliğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ancak saldırganla karşı karşıya geldiği sırada vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırgan kendi silahıyla intihar etti

Kaynaklar, saldırganın olayın ardından kendisini vurarak intihar ettiğini aktardı. NYPD tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı. Las Vegas, Nevada nüfusuna kayıtlı olan Tamura'nın saldırı motivasyonuna dair detaylar henüz netlik kazanmadı.

Polis Komiseri Tisch: "Saldırgan etkisiz hale getirildi"

New York Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jessica S. Tisch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından bölgedeki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı, gökdelende detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

Federal yetkililer soruşturmaya dahil oldu

ABD Güney New York Bölge Savcılığı Başsavcısı Pam Bondi, X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale için geçici ABD Savcısı Jay Clayton liderliğinde bir komuta merkezi kurulduğunu duyurdu. Bondi, federal savcıların ve yerel FBI ajanlarının olay yerinde aktif olarak görev aldığını belirtti.

Şehrin en kritik noktalarından biri

Saldırının gerçekleştiği 345 Park Avenue binası, Grand Central İstasyonu ve Modern Sanat Müzesi'ne yalnızca birkaç blok uzaklıkta bulunuyor. 190 metre yüksekliğindeki bina, bir şehir bloğunu kaplıyor ve kendi posta koduna sahip az sayıdaki New York gökdeleninden biri. Rockefeller Center'a ve Central Park'a da yakın olan bina, yatırım firması Blackstone'un merkezi olarak biliniyor.

Saldırının nedeni araştırılıyor

Kolluk kuvvetleri, saldırganın geçmişini ve potansiyel motivasyonlarını araştırıyor. Şu aşamada saldırının terör bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer, Shane Tamura'nın önceki faaliyetlerine dair birçok farklı teoriyi değerlendiriyor.

New York'ta güvenlik alarmı devam ediyor

Polis, vatandaşlardan Midtown Manhattan'daki Park Avenue, 52. Cadde ve çevresinden uzak durmalarını istedi. Şehirde güvenlik seviyesi geçici olarak artırıldı. NYPD ve FBI'ın birlikte yürüttüğü soruşturmanın önümüzdeki saatlerde yeni detaylar ortaya koyması bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Midtown Manhattan'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika

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