Mardin'in Midyat ilçesinde eşi Bedriye Naz'ı pencereden attığı iddiasıyla tutuklanan Levent Naz'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Levent Naz için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve telefon incelemesinde çıkan görselleri dikkate alarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustosta bir binanın 5. katındaki pencereden düştüğü öne sürülen Bedriye Naz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturma kapsamında maktulün eşi Levent Naz gözaltına alınmış, 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Tutuklu sanık Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, sanığın yargılanmasına 19 Kasımda başlanmıştı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIKLARI BELİRTİLDİ

Dava dosyasında cumhuriyet savcısı mütalaasını hazırladı. Mütalaada, tanıkların beyanlarında olay günü sanık Levent Naz ile eşi Bedriye Naz arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. Çıkan kavgada sanığın maktul Bedriye Naz'ı camdan aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği yer aldı. Mütalaada, aynı apartmanda ikamet eden komşu H.A.'nın beyanlarına yer verilerek, sanığın olayın hemen ardından Bedriye Naz'ı camdan aşağı attığını söylediği aktarıldı. Maktulün aile bireyleri de sanığın kendilerini arayarak Bedriye Naz'ı öldürdüğünü söylediğini beyan etti.

SANIK EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SAVUNDU

Sanığın savunmasında eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdüğü belirtilen mütalaada, dosyada bulunan kamera görüntülerine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Görüntülerde sanığın olay sırasında ev kıyafetleriyle bulunduğu, daha sonra farklı kıyafetler giyerek bir aracı durdurduğu ve olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiği ifade edildi. Araç sahibinin beyanında ise sanığın kardeşini arayarak "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı belirtildi.

SAVCIDAN HAKSIZ TAHRİK TALEBİ

Savcılık mütalaasında, sanığın eyleminin TCK'nın 82/1-d (üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe, boşanmış eşe veya kardeşe karşı kasten öldürme.) ve 82/1-f (kadına karşı kasten öldürme) suçları kapsamında değerlendirilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca maktulün telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan mesaj ve görseller dikkate alınarak TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamı da talep edildi.

Sanığın yargılanmasına 30 Kasım'da devam edilecek.