Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Olay, Midyat- Nusaybin yolu üzeri Yemişli Köy mevkiisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 LB 805 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Fehime Ü, Simon Ü, Josef B, Ildüz B, Naile M, Sabo M. ve Denho U. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Midyat'ta Minibüs Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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