Midyat\'ta Öğretmenin Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetmesi

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Mardin'in Midyat ilçesinde öğretmenin minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olan 24 yaşındaki Hatice Taşpınar, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edilen Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Genç öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, öğretmenin yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve minibüsün çarptığı görüldü.

Gözaltına alınan sürücü H.A.'nın (32) emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN