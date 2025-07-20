Midyat\'ta örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Midyat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN