Mikser Şoförü, Başkan Öntürk'e Taktiksel Uyarı ile Yakalandı - Son Dakika
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Mikser Şoförü, Başkan Öntürk'e Taktiksel Uyarı ile Yakalandı

Hatay'da beton döküm bölümünü kapatmadan ilerleyen mikser şoförü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından durdurularak uyarıldı. Şehirdeki inşaat çalışmalarının hızlandığı bu dönemde, yola dökülen betonların çevre kirliliği ve yol bozulmasına neden olduğu belirtildi.

08.10.2024 23:32
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Yola beton dökerek ilerleyen mikser şoförü başkana yakalandı

HATAY - Hatay'da seyir halindeyken beton döküm bölümünü kapatmadan ilerleyen mikser şoförü, Hatay Büyükşehir Belediye Mehmet Öntürk'e yakalandı.

Depremin ardından inşaatların hızla yükseldiği Hatay'da beton mikserlerinden yola dökülen betonlar çevre kirliliğine ve yolun bozulmasına neden oluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde bir programa katılmak için makam aracıyla ilerlediği esnada beton mikserinden yola harç döküldüğünü fark etti. Durum üzerine beton mikserini durduran Başkan Öntürk, Asfuroğlu Gruba ait Nas betonun mikser sürücüsüne uyarıda bulundu. Sürücüye uyarılarda bulunan Öntürk, aracın beton döküm yerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Başkan Öntürk'ün şoförü uyardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mikser Şoförü, Başkan Öntürk'e Taktiksel Uyarı ile Yakalandı - Son Dakika

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