Milas Belediyesi soruşturmasında Başkan Topuz dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Milas Belediyesi soruşturmasında Başkan Topuz dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheli Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. 13 ilde düzenlenen operasyonda 35 gözaltı kararı varken, Muğla dışındaki şüpheliler SEGBİS ile ifade verecek.

Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheli Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlenirken, şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü.

Muğla merkezli soruşturma kapsamında Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Toplam 35 gözaltı kararı bulunurken, 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 20 şüphelinin dışında kalan ve gözaltına alınan Muğla dışındaki şüphelilerin ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacak.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıMilas BelediyesiFevzi Topuz3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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