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Milas-Bodrum karayolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Milas-Bodrum karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Milas-Bodrum karayolu, Kemikler Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Milas-Bodrum karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
19.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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Milas- Bodrum karayolu, Kemikler Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 34 VN 5017 plakalı hafif ticari araç ile 34 EBE 858 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu, kadın sürücü sıkıştığı yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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