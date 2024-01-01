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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Yılbaşı Gecesi Güvenliği Sağladı - Son Dakika
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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Yılbaşı Gecesi Güvenliği Sağladı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için gerekli önlemleri aldı. Polis ekipleri, artan yoğunluk ve kutlamaların olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri gerçekleştirirken, trafik güvenliği için de alkol kontrol uygulamaları yapıldı. Emniyet ekipleri, gece boyunca Milas genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Yılbaşı Gecesi Güvenliği Sağladı
01.01.2024 - 10:38,
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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi aldığı tüm önlemlerle vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağladı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi artan yoğunluğa ve kutlamalara karşı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını en üst düzeye çıkardı. Bu kapsamda, şehir genelinde yoğunlaşan etkinlik alanlarında polis ekipleri görev alırken, özellikle kalabalık ve riskli bölgelerde artırılmış devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Trafik güvenliği de ön planda tutularak, trafik ekipleri tarafından da gerçekleştirilen alkol kontrol uygulamaları sürücülerin güvenli bir şekilde yeni yıla adım atmalarını sağlarken ekipler alkollü sürücülere geçit vermedi. Milaslıların güvenliği için yoğun bir çaba sarf eden emniyet ekipleri, ilçe genelinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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