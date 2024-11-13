Milas'ta Dilencilikle Mücadele Denetimleri - Son Dakika
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Milas'ta Dilencilikle Mücadele Denetimleri

Milas\'ta Dilencilikle Mücadele Denetimleri

Milas Emniyet Müdürlüğü, dilencilikle mücadele için İnönü Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'nda denetim yaptı.

13.11.2024 17:51
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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilikle mücadele kapsamında kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. İnönü Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yapılan denetimlerde, dilencilik yaparak vatandaşlardan para talep eden kişilere yönelik kontroller yapıldı.

Yapılan uygulamada, Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda vatandaşların güvenliğini sağlamak ve dilenciliği önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İnönü Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı, dilencilik faaliyetlerinin yoğun olarak gözlemlendiği alanlar arasında yer aldığı için kontroller bu bölgelerde yoğunlaştı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bu denetimlerle, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların rahatsız edilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Milas Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında durumu hemen yetkililere bildirmeleri gerektiğini ifade etti. İlçe genelinde benzeri denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirilirken, vatandaşların huzuru için emniyet güçlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Milas, Son Dakika

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