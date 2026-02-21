Milas'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Milas'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama

21.02.2026 01:49
Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, intihar iddiaları araştırılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, soruşturma dosyasında yer alan farklı zamanlardaki intihar olaylarına ilişkin iddialar ise dikkat çekti, bağlantılı olaylar mercek altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, yüksek faizle borçlandırma (tefecilik) iddiaları ve bağlantılı olaylar mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında, Önder Ö. isimli şahsın yüksek faizle borçlandırıldığı ve sonrasında intihar ettiği, tefecilik mağduru olduğu belirtilen Ö.'in oğlu M.A.Ö. tarafından şüpheli M.D.'nin oğlu Ali Taha Demir ile arkadaşı Halil İbrahim Tuzcu'nun öldürüldüğü, ayrıca Serkan A. isimli bir başka şahsın da yüksek faiz karşılığı borçlandırılarak evini devrettiği ve mektup yazarak intihar ettiği iddiaları yer aldı.

Milas ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 17 Şubat tarihinde Muğla'nın Milas ilçesi ile Osmaniye ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, intihar eden Serkan A. adına düzenlenmiş 1 milyon 500 bin TL tutarında senet fotokopisi, intihar eden Önder Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin TL tutarında senet fotokopisi, 5 milyon TL tutarında bir adet senet ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, M.D., N.B., A.T. ve G.K. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve dosya kapsamında yeni gelişmelerin olabileceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Ekonomi, Milas, Muğla, Son Dakika

