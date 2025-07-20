Milas\'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Derin Kıray Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı ve Belediye eski Meclis Üyesi Mustafa Kıray'ın 14 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kazara sürücü anne ile çocuğu yaralandı.

Kaza, Milas- Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeyken sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride savruldu. Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki Derin Kıray araçtan fırlarken, otomobil sürücüsü anne Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı anne ve çocuğunu sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kazada otomobilden fırlayan 14 yaşındaki Derin Kınay'ın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken, otomobilin olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazanın ateşi Didim'e düştü

Kazada hayatını kaybeden Derin Kıray'ın Didim Belediyesi eski meclis üyesi Mustafa Kıray'ın torunu olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray ve çocuğunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN