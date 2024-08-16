Milas-Yatağan Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Milas-Yatağan Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Milas-Yatağan Karayolu\'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Milas-Yatağan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas- Yatağan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sularında Milas-Yatağan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 KV 020 plakalı otomobilin sürücüsü H.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücü H.K'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yatağan, 3-sayfa, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas-Yatağan Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 21:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Milas-Yatağan Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement