Milletvekili Eldemir, Emniyet Müdürü\'nü Ziyaret Etti

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Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Milletvekili Halil Eldemir'in yanı sıra, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Semra Aydemir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz yer aldı.

Görüşme esnasında Bilecik'in genel durumu değerlendirildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Eldemir, "Şehrimizin huzur ve güvenliği adına yürütülen çalışmalar için ve misafirperverliğinden dolayı İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK