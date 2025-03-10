Milletvekili sahnede sesiyle beğeni topladı! Ünlü şarkıcı bile mest oldu

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Merve Özbey'in konserinde sahneye çıkıp seslendirdiği 'Haydi söyle' şarkısıyla beğeni gördü.

MERVE ÖZBEY BİLE EŞLİK ETTİ

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kutlandı. Merve Özbey'in sahne aldığı gecede selamlama konuşması yapan AK Parti Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, bir de şarkı söyledi. İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Alagöz, sahne performansı ile profesyonel sanatçıları aratmadı. Alagöz'e nakaratlarda Merve Özbey ve izleyiciler de eşlik etti. Alagöz, performansıyla izleyicilerden alkış aldı.