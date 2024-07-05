MİT\'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

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Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyon gerçekleştiren 2007 doğumlu bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen provokatif olaylarda yeni bir gelişme yaşandı. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta, Türk bayrağına saldıran 2007 doğumlu Suriyeli şahıs MİT'in girişimiyle yakalandı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Türk bayrağı önünde videosu ortaya çıkan Suriyeli şahıs, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür diliyoruz. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." ifadelerini kullanarak Türk bayrağını öptü.