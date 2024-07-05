MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi - Son Dakika
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MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Özür dileyen şahıs, Türk bayrağını öperek, "Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür diliyoruz." dedi.

05.07.2024 17:36
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyon gerçekleştiren 2007 doğumlu bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen provokatif olaylarda yeni bir gelişme yaşandı. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta, Türk bayrağına saldıran 2007 doğumlu Suriyeli şahıs MİT'in girişimiyle yakalandı.

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Türk bayrağı önünde videosu ortaya çıkan Suriyeli şahıs, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür diliyoruz. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." ifadelerini kullanarak Türk bayrağını öptü.

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte çıkan olaylar, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelere de sıçramıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde provokatörlerin, Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde, Türk bayraklarına yapılan küstah saldırılar, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansımıştı.

MİT\'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, El Bab, Suriye, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • CCC: Kafasına sıkın gitsin yaşı kimliği cinsiyeti hiç önemli değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Bayrağı söz konusu ise gerisi teferruattır . 39 2 Yanıtla
  • Celal Değirmenci: Bunlar kimden kokarlarsa ona saygı gösterirler. 25 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Aman ne iyi hemen affederim onlar bizim kardeşler!!!! 14 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Türk vatandaşlığı verirler bayrağı öptüğü için 11 2 Yanıtla
  • Bülent Tan: içimiz dışımız Suriye oldu. nerden nereye 10 1 Yanıtla
  • Kerem saygılı: Söz konusu bayrak ne özrü ne affetmesi. Zamanında Kıbrıs'ta Rum'un biri bayrağı indirmeye çalışıyordu. O dönemin komutanını ve askerlerini saygıyla anıyoruz 0 0 Yanıtla

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