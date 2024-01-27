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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu'na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.
Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milli Savunma Bakanı Hatay'da Hudut Karakolu'nu İnceledi - Son Dakika