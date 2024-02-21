Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

21.02.2024 10:28
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Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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