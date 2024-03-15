Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile İran ve Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 terör örgütü üyesini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile İran ve Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye ve yurt dışına kaçmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan son operasyonlarda 3 farklı terör örgütüne üye 3 kişinin yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/PYD/ YPG, 1'inin DEAŞ ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
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Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu, 5'i çocuk, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifadesi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesiyle bağlantı kurduğunu ve kayıplar için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur, Aci ailesine destek olacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Sakarya'da yapılan operasyonda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Mal sahibi olduğunu beyan eden şahıs, etlerin sucuk yapılarak piyasaya sürüleceğini itiraf etti. Etler imha edilirken, şüpheliler serbest bırakıldı.
Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine para cezası uygulandı.
Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisini yakaladı. Hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, çalıntı motosiklet de ele geçirildi.
Hatay'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı ve 123 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sırasında araç bagajına istiflenen göçmenlerin yakalanma anları kameraya yansıdı.
Bağcılar'da bir kişiyi alacak-verecek meselelerinden dolayı kaçırıp bir evde alıkoydukları öne sürülen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan kişinin alacak-verecek meselesinden husumet yaşadığı kişilerce kaçırıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda kurtarılan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve sahte kimlikler ele geçirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kırklareli şehir merkezinde bulunan bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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