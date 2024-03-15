Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile İran ve Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 terör örgütü üyesini yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile İran ve Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye ve yurt dışına kaçmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan son operasyonlarda 3 farklı terör örgütüne üye 3 kişinin yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/PYD/ YPG, 1'inin DEAŞ ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA