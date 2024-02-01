 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları davasında karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları davasında karar çıktı

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

01.02.2024 11:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savuran ve tehdit mesajları gönderen sanığın davasında karar çıktı.

KARAR ÇIKTI

Baladın'a "Suratına asit atacağım", "Arabanı tarayacağım" şeklinde tehdit mesajları atan Mustafa Neşeli'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 46.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı da katıldı. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da hükmedildi. Raporda cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

BALADIN'IN AVUKATI RAPORU KABUL ETMEDİ

Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor geldiğini belirtti. Raporda sanığın, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Müşteki Baladın'ın avukatı raporu kabul etmediklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Milli Voleybolcu Hande Baladın\'a tehdit mesajları davasında karar çıktı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hande Baladın, Mahkeme, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları davasında karar çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları davasında karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement