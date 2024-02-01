Milli Voleybolcu Hande Baladın\'a tehdit mesajları davasında karar çıktı

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Milli Voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savuran ve tehdit mesajları gönderen sanığın davasında karar çıktı.

KARAR ÇIKTI

Baladın'a "Suratına asit atacağım", "Arabanı tarayacağım" şeklinde tehdit mesajları atan Mustafa Neşeli'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 46.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı da katıldı. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da hükmedildi. Raporda cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

BALADIN'IN AVUKATI RAPORU KABUL ETMEDİ

Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor geldiğini belirtti. Raporda sanığın, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Müşteki Baladın'ın avukatı raporu kabul etmediklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.