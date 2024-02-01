Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa koruma ve tedavi altına alınma kararı
İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da hükmedildi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'Suratına asit atacağım', 'Arabanı tarayacağım' şeklinde tehdit mesajları attığı iddia edilen Mustafa Neşeli'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı da katıldı. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti.
Raporda cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.
Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor geldiğini belirtti. Raporda sanığın, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.
Müşteki Baladın'ın avukatı raporu kabul etmediklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.
Beraatını talep etti
Duruşmada savunma yapan sanık Neşeli, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek beraatını talep etti.
Ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi
Kararını açıklayan mahkeme, akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azalmış bulunduğu gerekçesiyle sanık Neşeli'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca, Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına, yerleştirileceği kurumun sağlık kurulunca düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığına veya önemli ölçüde azaldığının belirtilinceye kadar koruma tedbirinin devamına hükmedildi.
"Olması gereken bir karardı"
Duruşmanın ardından sanık avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli'nin zincirleme şekilde 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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