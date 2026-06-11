Mindanao'da 7.8 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü - Son Dakika
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Mindanao'da 7.8 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü

11.06.2026 10:23
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Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen depremin can kaybı 47'ye yükseldi, 31 kayıp var.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, depremde 31 kişiden halen haber alınamadığı aktarılırken, yaralı sayısı ise 688 olarak açıklandı. NDRRMC, depremden 150 bin kişi ve 33 bin hanenin etkilendiğini bildirerek 41 binden fazla kişinin evlerinden ayrılarak yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi. Aralarında hastane, okul, köprünün de bulunduğu 238 yapı ve 3 bin ev hasar gördü.

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar gelmişti

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Filipinler, 3. Sayfa, Mindanao, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mindanao'da 7.8 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mindanao'da 7.8 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü - Son Dakika
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