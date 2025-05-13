Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklara İddianame - Son Dakika
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Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklara İddianame

Kadıköy'de Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderen 5 çocuğa hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

13.05.2025 16:58
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Minguzzi'nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 8 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. 5 suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen iddianamede, müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy pazar yerinde Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede ilk duruşma tarihinden kısa bir süre önce başlayıp sistematik ve ısrarlı bir şekilde devam ederek müştekilere hitaben sosyal medya hesaplarından silah fotoğrafları ile "7 gün sonra öyle şeyler yapacağız ki adımızı namımızı asla unutmayacaksınız sokaklara çıkmaya g yemeyecek", "Son 6 gün cehennem yaşatacağız size", "Ulan aptal o.ç.ları ben sizin gibi geri zekalı mıyım plaka çalıntı, motor çalıntı istediğiniz yere şikayet edin bulamazsınız az kaldı mahkemeye görüşeceğiz", "Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve müştekilerin etiketlenerek paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Müştekilerin tehdit üzerine şikayetçi olduğu da hazırlanan iddianamede kaydedildi.

İddianamede 6 Nisan günü müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna "Yasemin abla günaydın, hayırlı günler ben Kaan. Ben Bedirhan K.'nin arkadaşıyım sizi daha önce tehdit edenlerden birisi bundan dolayı sizden özür dilemişti pişman olduğunu söyledi helallik istiyor arkadaşım affedecek misin" şeklinde mesaj atıldığı ifade edildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mesajın geldiği numaranın suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında tehdit mesajlarının geldiği sosyal medya hesabının suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı da belirlendi. İfadesi alınan suça sürüklenen çocuk M.G.'nin tehdit mesajları attığını kabul ettiğine de iddianame yer verildi.

Bir diğer suça sürüklenen çocuk E.K.'nin ise Umutcan Baba isimli şahsın fotoğraflarını paylaşarak "Cezaevi acıdır meyvesi tatlıdır sabretmekte aslanın..., aslan kardeşim sen de istemezdin böyle olsun" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede kaydedildi. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk A.D.'nin yapılan paylaşımların altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı, suça sürüklenen çocuk H.E.A.'nın ise Umutcan Baba'nın fotoğrafını paylaşarak "Gülüşüne kurban elbet" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede açıklandı.

Hazırlanan iddianamede bir diğer suça sürüklenen çocuk K.G.'nin Berkay Budak hakkında yapılan paylaşımın altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı da aktarıldı. İfadeleri alınan suça sürüklenen çocukların söz konusu paylaşımları ve yorumları yaptıklarını kabul ederek amaçlarının suç işlemek olmadığını belirttiklerine iddianamede yer verildi.

İddianamede suça sürüklenen çocukların kendi aralarında ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti failleri Umutcan Baba ve Berkay Budak ile bağlantı bulunduğu belirtilerek "Öldürme eyleminin ülke gündeminde büyük yankı uyandırdığı ve infial oluşturduğu, suça sürüklenen çocukların bulunduğu yaş aralığındaki gençler tarafından sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, bu bağlamda öldürme olayı failleri ile olan ilişkileri ve bu olaya ilişkin birçok haber ve paylaşım yapılmasına rağmen destek niteliğinde paylaşım ve yorumlarda bulundukları, tehdit eylemleri ile asıl faile psikolojik açıdan destek oldukları" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar H.E.A., E.K., A.S.D. ve K.G. ve M.G. hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kabul edilen iddianame kapsamında suça sürüklenen çocukların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kadıköy, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklara İddianame - Son Dakika

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