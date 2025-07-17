Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: \'Senin kafanı kopartırız\' diyorlar

Türkiye'nin gözü kulağı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yaşanan gelişmelerde. Davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı, duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise aldığı mesajlara isyan etti.

Ölüm tehditlerini aldığını açıklayan Epözdemir, şu ifadelere yer verdi: "Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

Buradan Adalet Komisyonu Başkanına sesleniyorum. Bakılsın bakalım, Sulh Ceza Hakimliği bu faili serbest bırakmış mı bırakmamış mı. Sayın Adalet Bakanına da sesleniyorum; biz burada mağdur aile vekiliyiz, hak arama mücadelesi veriyoruz. Ölümle tehdit ediliyoruz, eşimiz ölümle tehdit ediliyor, aile huzurumuz bozuluyor. Son 1 haftada bana ve eşime 'Senin kafanı kopartırız. Yasemin'i de parçalarız, akıllı ol' şeklinde mesajlar geliyor. Faillerden biri tespit ediliyor, başsavcılık gerekeni yapıp tutuklamaya sevk ediyor ama Sulh Ceza Hakimliği her ne hikmetse faili serbest bırakıyor."

"BİR AVUKATIN YAŞAM HAKKI BU KADAR MI DEĞERSİZ?"

Epözdemir ayrıca "Beni asıl rahatsız eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya sevk ediyor, Sulh Ceza Hakimliği ise serbest bırakıyor. Bu beni ziyadesiyle üzdü açıkçası. Bir avukatın yaşam hakkı bu kadar mı değersiz?" sözleriyle isyan etti.