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Minibüs, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da, durakta duran belediye otobüsüne minibüs çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara - Konya Karayolu şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, durakta yolcu indirip bindirmek için duran belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan minibüs sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken, araçta bulunan S. B. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.