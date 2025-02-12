3.Sayfa

Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta minibüsün park halindeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Paşabahçe Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 AET 627 plakalı Volkswagen marka minibüs, park halindeki 58 ABL 500 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan yolcular H.Y.E. ve Y.G.'nin yanı sıra otomobilde bulunan F.E. ve H.M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.