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Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı - Son Dakika
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Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplanan minibüs sahipleri, araçlarının normal taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada taksi ve servis ücretlerine yapılan yüzde 28.09'luk zam kararıyla ilgili olaylar çıktı ve 2 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir taksici bayıldı ve ambulansta müdahale edildi.

Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı
08.01.2024 - 16:18,
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Minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, normal taksiye dönüştürülerek hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplandı. Toplantıdan taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09'lik zam kararının ardından çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek, İBB'ye tepki gösterdi. UKOME önünde bir araya gelen taksiciler, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına kararı çıktı. Bu sırada bina önünde tansiyon yükseldi. Hem zam oranını beğenmeyen normal taksiciler ile araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri UKOME binasına taş ve pet şişelerle fırlattı ve binanın önündeki cam bariyerleri kırdı. Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansta müdahale edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı - Son Dakika
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