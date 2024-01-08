Minibüs Sahipleri İBB Önünde Toplandı, Zam Kararı Sonrası Olaylar Çıktı

Minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, normal taksiye dönüştürülerek hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplandı. Toplantıdan taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09'lik zam kararının ardından çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek, İBB'ye tepki gösterdi. UKOME önünde bir araya gelen taksiciler, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına kararı çıktı. Bu sırada bina önünde tansiyon yükseldi. Hem zam oranını beğenmeyen normal taksiciler ile araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri UKOME binasına taş ve pet şişelerle fırlattı ve binanın önündeki cam bariyerleri kırdı. Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansta müdahale edildi. - İSTANBUL