Minibüste Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minibüste Silahlı Saldırı

Bursa'da minibüste husumetlisini vurarak darp eden baba-oğul tutuklandı.

15.09.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetlisine minibüste kurşun yağdırdı, darp etti... O anlar kamerada

-Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu... Minibüsdeki yolcuların panik anları kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da babasına yumruk atan ve itekleyen husumetlisine minibüste kurşun yağdırarak acımasızca darp etti. Olay anı saniye saniye minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Aralık 2023'te Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Hüseyin Çekçen yolda karşılaştığı Ali İnan'a yumruk atarak ittirdi. Bunu öğrenen oğlu Recep İnan, husumetli oldukları Hüseyin Çekçen'in ilçede bulunan terminalda olduğunu öğrendi. Terminale giden İnan, Çekçen'in bindiği minibüse giderek yolculara aldırış etmeden tabanca ile ateş açarak yaraladı. Başına silah kabzasıyla vurduğu Çekçen minibüsün açılan kapısından yere düştü. Recep İnan, burada da durayamayarak Çekçen'i darp etmeye devam etti. Baba Ali İnan da bıçak çekti.

Olay sonrası ağır yaralanan Hüseyin Çekçen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan baba-oğul, olayda kullandıkları tabanca ile saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Recep inan ifadesinde, "3 yıl önce Hüseyin Çekçen ile kavga ettik. Beni dövdü. Ağabeyim de kendisini darbetti. Bunu kabullenemeyen Çekçen, ardından ağabeyimi silahla yaraladı. O günden sonra görüşmedik. Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, 'Recep'i de vuracağım' demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'Artistik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur" diyerek kendini savundu.

Hüseyin Çekçen'in ise ifadesinde, "Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturuyorum. Askerlik işim için Mustafakemalpaşa ilçesine gittim. Yolda, Ali İnan ile karşılaştım. Bana saldırıp yumruk attı. Olay büyümesin diye oradan uzaklaşıp, rica ettiğim polisler tarafından terminale bırakıldım. Minibüste beklerken, Recep İnan'ın bindiğim minibüse geldiğini gördüm. Korkudan arka koltukların arasına saklandım. Araca binen Recep İnan karnıma ateş etti. Tabancanın kabzasını kullanarak darbetti. Kavga sırasında arka kapı açılınca düştüm. Burada da darbetmeye devam etti." dedi.

Minibüsün güvenlik kameraları kanıt olarak dosyaya girdi. Soruşturmanın ardından Recep İnan ve baba Ali İnan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hüseyin Çekçen'in şikayetçi olduğu duruşmada tutuklu sanıklar, soruşturma çerçevesinde verdikleri ifadeleri tekrarladı. İlk duruşmada mütalaa veren savcı, suçunu sabit gördüğü Recep İnan ve Ali İnan'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ali İnan, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Bursa, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüste Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüste Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement