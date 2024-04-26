Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti - Son Dakika
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Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti

Antalya'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 16 kişilik minibüse tam tamına 35 turist bindi. Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine ceza uygulandı. Ayrıca, ATV ile kırmızı ışıkta geçen bir turist ise turuncu ışıkta geçtiğini savundu ancak ceza yemekten kurtulamadı.

26.04.2024 18:58
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Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti

16 kişilik minibüse 35 turist aldı, ortaya garip görüntüler çıktı

ATV ile kırmızı ışıkta geçen turist ise turuncu ışıkta geçtiğini savundu

ANTALYA - Antalya'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde birçok minibüse fazla yolcudan ceza uygulanırken, turizm bölgesinden gelen minibüsten inen yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi. 16 kişi kapasiteli minibüsten, tam tamına 35 turist inerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında karşılaşılan bazı olaylar görenleri hayrete düşürüyor. Turizm Bölgesinden gelen 16 kişi kapasiteli bir minibüsten 35'in üzerinde yolcu inerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Denetim sırasında kapısı açılan minibüste fazla yolcudan dolayı turistlerin hızla inmek zorunda kaldığı gözlendi. Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförlerine 540 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı.

ATV'li turist kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti

Yanında eşiyle birlikte kiraladıkları ATV araç ile Manavgat'a gelen yabancı uyruklu turist ise kırmızı ışık ihlali yaptığı için trafik ekipleri tarafından durdurulurken trafik ekiplerine itiraz etti. Uzun süre itiraz eden turist, kendisinin geçtiği sırada trafik ışığının turuncu olduğunu söylemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti - Son Dakika

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