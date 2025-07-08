Minik Deniz\'den şehit babasına son bakış

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 6 yaşındaki kızı Deniz Ece'nin şehit babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı.

Şehit Fikret Mangura (37) için Akhisar Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura büyük üzüntü yaşarken, pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis babası Vasfi Mangura da cenazeye sedye ile katıldı. Şehidin annesi, babası, erkek kardeşi, eşi ve minik kızı tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Minik Deniz'in şehit babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi minik Deniz'e babasının askeri beresi takıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına yerleştirilen şehidin naaşı, dualar ve tekbirlerle İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe defnedilmek üzere Akhisar'dan Seferhisar'a doğru yola çıktı.

Melahat Türenç ile evli olan 37 yaşındaki şehit Fikret Mangura, 6 yaşında Deniz Ece isimli bir kız babasıydı. - MANİSA