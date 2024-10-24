Minik Emir'in parmağı resepsiyon ziline sıkıştı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesiyle gittiği otelde minik Emir'in parmağına sıkışan resepsiyon zilini itfaiye ekipleri çıkarttı.
İsmi Emir olduğu öğrenilen küçük çocuk ailesiyle birlikte tarihi ilçedeki otele gitti. Minik çocuğun parmağı oynadığı resepsiyon ziline sıkıştı. Çocuğun parmağı şişmeye başlayınca aile soluğu Safranbolu Devlet Hastanesi Acil Servisinde aldı.
Burada sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.
İtfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde zili keserek miniğin parmağını kurtardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minik Emir'in Parmağı Resepsiyon Ziline Sıkıştı - Son Dakika
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