Miraç Kandili\'nde Cami Ziyareti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Miraç Kandili'nde camilere akın etti.

Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına Müftü Vekili Emrullah Sayar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftü Vekili Emrullah Sayar, "Miraç Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi. Sayar, ardından dua okudu.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. - BALIKESİR