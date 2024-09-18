Misafir Kadın, Ev Sahibine Saldırıp Altınları Çaldı - Son Dakika
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Misafir Kadın, Ev Sahibine Saldırıp Altınları Çaldı

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Küçükçekmece'de misafir olarak giden kadın, ev sahibini yaralayıp 50 bin TL değerindeki altınları çaldı.

18.09.2024 12:39
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Misafir olarak gittiği evde, ev sahibini yaralayıp altınları çalarak kaçtı

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kadın, evine aldığı kadın tarafından gasp edildi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, yabancı uyruklu kadın, evine misafir olarak aldığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı kadın kanlar içinde kalırken, saldırgan kadın ise 50 bin TL değerinde altın alıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hayat Nasır isimli kadın, akşam yabancı uyruklu bir kadını evine misafir olarak aldı. Misafir olarak gelen kadın, Nasır'ı sabah saatlerinde uykudayken başından bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde yatarken, saldırgan kadın ise 50 bin TL değerindeki altını alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından bıçakla yaralanan Hayat Nasır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerindeki çalışmanın ardından şüpheli kadını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayı anlatan Hayat Nasır'ın eşi Muhammed Nasır, "Ben evde değildim, inşaatta çalışıyordum. Eşim bu kadının numarasından aradı, eski köylümüz geldi. Çok sıkıldım, bizde kalabilir mi? Diye sordu. Ben de bir şey olmaz dedim. Ben tanımıyorum. Saban eşimi başından bıçaklayıp, 50 bin TL değerindeki altını alıp kaçtı" diye konuştu.

Misafir Kadın, Ev Sahibine Saldırıp Altınları Çaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Misafir Kadın, Ev Sahibine Saldırıp Altınları Çaldı - Son Dakika

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