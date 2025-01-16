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Misafirlikte kanlı cinayet

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Darende'de akraba B.K., yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.01.2025 19:07
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Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde yaşlı bir kadın, misafirliğe gelen akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine G.'nin yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözlatına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak definedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Misafirlikte kanlı cinayet
Kaynak: İHA

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