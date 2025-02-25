Mısır\'dan Aranan Zanlı Denizli\'de Yakalandı

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Mısır'da işlediği cinayet nedeniyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca, Mısır yetkilileri tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan ve ülkeye iadesi amaçlı tutuklanması istenen Mostafa I.A.M.'nin (39) Denizli ve ilçelerinde saklandığı tespit edildi. JASAT, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Merkezefendi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon sonucunda Mostafa I.A.M. ve Türk vatandaşı İ.O. kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan GBT sorgularında İ.O.'nun 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan zanlılardan yabancı uyruklu M.I.A.M., ülkesi Mısır'a iade işlemleri Denizli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.O. ise adli makamlardaki işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ