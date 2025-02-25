Mısır'ın Aranan Zanlısı Denizli'de Yakalandı - Son Dakika
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Mısır'ın Aranan Zanlısı Denizli'de Yakalandı

Mısır'da cinayet işleyen Mostafa I.A.M., İnterpol'ün kırmızı bülteniyle Denizli'de yakalandı.

25.02.2025 17:02
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Mısır'da cinayet işleyen zanlı, İnterpol tarafından aranırken Denizli'de yakalandı

DENİZLİ - Mısır'da işlediği cinayet nedeniyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca, Mısır yetkilileri tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan ve ülkeye iadesi amaçlı tutuklanması istenen Mostafa I.A.M.'nin Denizli ve ilçelerinde saklandığı tespit edildi. JASAT, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Merkezefendi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon sonucunda Mostafa I.A.M. ve Türk vatandaşı İ.O. kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan GBT sorgularında İ.O.'nun 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan zanlılardan yabancı uyruklu M.I.A.M., ülkesi Mısır'a iade işlemleri Denizli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.O. ise adli makamlardaki işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mısır'ın Aranan Zanlısı Denizli'de Yakalandı - Son Dakika

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