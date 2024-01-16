Mısır Ordusu, İsrail sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini önledi

Mısır ordusu, Gazze'ye yapılan yardımların denetlendiği İsrail sınırındaki geçiş noktası yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ardından uyuşturucu kaçakçılığı girişimini önlediğini duyurdu.

Mısır-İsrail sınırı yakınlarında Gazze'ye yapılan yardımların denetlendiği İsrail sınırındaki geçiş noktası yakınlarında uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışma yaşandığı kaydedildi. El-Avce Sınır Kapısı'nın güneyinde çeşitli türlerde 174 kiloluk uyuşturucu madde kaçakçılığı girişimini engellediği ifade edilen açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı belirtildi.

İsrailli bir yetkili ise, şüphelilerin Mısır sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışmış olabileceklerini söyledi. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, aralarında saldırganların da bulunduğu 20 şüphelinin sınıra yaklaşarak askerlere ateş açtığını ve yaralananların olduğunu söyledi.

İsrail'im Nitzana olarak kabul ettiği El-Avce Sınır Kapısı, Refah'ın 40 kilometre güneyinde bulunuyor. - KAHİRE