Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş

Geniş Video İzle

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanmasına rağmen göreve başlamadığı ve Amerika'da olduğu ortaya çıktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandı. Ancak Bilgen'in göreve başlaması için gereken başvuru süresi geçti ve İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu öğrenildi.

01.10.2024 12:18  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı ancak Bilgen görevine başlamadı.

BİNGÖL'E DEĞİL AMERİKA'YA GİTTİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen'in başvuru süresi geçti. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Bilgen'in görevine neden başladığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika\'ya gitmiş

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Koç Üniversitesi, Yayladere, 3-sayfa, Magazin, Bingöl, Yaşam, İdil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • yücel bozdemir:
    hala yayladere de göreve başlayacağını düşünen birileri varmı merak ediyorum 286 3 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Saf milletim bunlar kendini unutturup torpille başka yere geçecek 160 7 Yanıtla
  • Fatih .:
    Ne olacaktı. Dilde vatan millet uygulamada boşver devam et 134 5 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Arkadaşlar yazmış şabaniye değin Tam bir şabaniye ?? 112 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bu jüriyi göz doktoruna gönderin bi, çok ciddi derecede görme kaybı var. 107 3 Yanıtla
  • Hasan null:
    Güle güle şabaniye 104 3 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Hangi kör bunu Türkiye güzeli seçmiş merak konusudur. Güzel olabilir ama Türkiye güzeli asla . 94 6 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    ne zaman baslar goreve randevu almistim kendisinden :( 79 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    o türkiye güzeli sizce yayla dereye fazla deilmi ?????? 40 26 Yanıtla
  • Yusuf Cebir:
    Çok ararsın bu köyü gitmek için 49 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement